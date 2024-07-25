Дебют в єврокубках: Полісся зіграє з Олімпією у кваліфікації Ліги конференцій

Полісся зіграє дебютний матч проти словенської Олімпії в першому матчі другого кваліфікаційного раунду Ліги конференцій сезону-2024/2025.

Матч відбудеться сьогодні, 25 липня, на стадіоні "Стожице" у словенській Любляні. Початок — о 20:00 за київським часом.

Чемпіон проведе для вас текстовий онлайн поєдинку.

Ліга конференцій-2024/2025 — Кваліфікація

2 раунд, 25 липня

Полісся — Олімпія

Житомиряни вперше в історії пробилися до єврокубків, завершивши дебютний сезон у Прем'єр-лізі на п'ятій сходинці турнірної таблиці. Після сезону команду очолив український тренер ліванського походження Імад Ашур, для якого це буде дебютний матч біля керма житомирян.

Цікаво, що Полісся цього літа орендувало в Олімпії 21-річного боснійського нападника Адмiра Брiстiча. Тож він матиме мотивацію продемонструвати свої найкращі якості клубу, в якому на контракті. Звісно, якщо отримає ігровий час.