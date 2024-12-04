Безвиграшна серія Полісся триває: огляд матчу УПЛ проти Руха

Житомирське Полісся та львівський Рух розписали мирову в перенесеному матчі 1 туру Української Прем'єр-ліги сезону-2024/25.

Поєдинок завершився з рахунком 1:1. Таким чином безвиграшна серія житомирців триває вже 7 поєдинків у чемпіонаті України.

Огляд

Чемпіонат України – УПЛ

1 тур, 4 грудня

Рух (Львів) – Полісся (Житомир) 1:1 (0:0)

Голи: 1:0 – 49 Карабін, 1:1 – 82 Гуцуляк

Рух: Ледвій, Лях, Слюбик, Холод, Сич, Дідик, Федор (Підгурський, 56), Пастух, Карабін (Квасниця, 85), Клайвер (Руніч, 68), Климчук (Краснопір, 56)

Полісся: Волинець, Віалле (Лєднєв, 70), Матич, Михайліченко, Тейлор (Смоляков, 46), Сарапій, Бабенко, Крушинський (Луіфер, 85), Мустафаєв (Назаренко, 59), Гуцуляк, Пайшао (Макуана, 70)

Попередження: Климчук (32) – Крушинський (73), Бабенко (76), Матич (86)

Полісся здобуло 1 бал та посідає 5-те місце у турнірній таблиці чемпіонату України з 24 очками, у Руха 20 балів та 7 позиція. У наступному турі команди знову зустрінуться між собою. Матч відбудеться 9 грудня у Житомирі.

Напередодні нічиєю завершився матч лідерів першості – Динамо та Олександрії.