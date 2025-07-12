Полісся зіграло внічию зі Штурмом у товариському матчі

У суботу, 12 липня, житомирське Полісся зіграло товариський матч на зборах в Австрії проти австрійського Штурма.

Зустріч завершилась безгольовою нічиєю з рахунком 0:0. Це друга поспіль нічия для українського клубу, напередодні "вовки" врятувались від поразки Младі Болеслав.

Товариський матч

12 липня

Штурм – Полісся 0:0

Нова кампанія розпочнеться для житомирян 24 липня. "Вовки" стартуватимуть у другій стадії кваліфікації Ліги конференцій УЄФА.

Вже визначився перший суперник житомирців у єврокубках. Ним стане переможець пари Борац Баня-Лука (Боснія і Герцеговина) – Санта-Колома (Андорра).