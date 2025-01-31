Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Футбол

Полісся підписало вінгера Ешторіла

Олексій Мурзак — 31 січня 2025, 22:59
Полісся підписало вінгера Ешторіла
Андре Гонсалвеш
ZeroZero

Португальський вінгер Ешторіла Андре Гонсалвеш став гравцем житомирського Полісся.

Про трансфер повідомив портал Transfermarkt.

23-річний гравець виступав за молодіжний склад клубу з Португалії. Також свого часу він був заграний за молодіжну збірну Португалії U-17.

Український клуб поки не інформував про підписання гравця.

Водночас сам футболіст на клубній сторінці в Instagram вже попрощався з португальскою командою.

"Час перейти до нового виклику, я хотів би скористатися цією можливістю, щоб подякувати вболівальникам і структурі Ешторіла за цей неймовірний рік. Я продовжуватиму стежити за вами завжди", – пообіцяв Гонсалвеш.

Раніше житомирське Полісся підтвердило плани побудови нового стадіону. Роботи розпочнуться після завершення війни.

Ешторіл Полісся Футбольні трансфери Чемпіонат України, УПЛ

Полісся

Єврокубковий сезон-2024/25 став для України четвертим найгіршим в історії
Шахтар значно переважає Динамо: скільки заробили українські клуби в єврокубках
У Поліссі підтвердили плани побудови нового стадіону
УПЛ затвердила розклад і час початку матчів 18 туру, який дасть старт другій частині чемпіонату
Рекордне придбання Полісся може невдовзі покинути клуб

Останні новини