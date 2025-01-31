Полісся підписало вінгера Ешторіла

Португальський вінгер Ешторіла Андре Гонсалвеш став гравцем житомирського Полісся.

Про трансфер повідомив портал Transfermarkt.

23-річний гравець виступав за молодіжний склад клубу з Португалії. Також свого часу він був заграний за молодіжну збірну Португалії U-17.

Український клуб поки не інформував про підписання гравця.

Водночас сам футболіст на клубній сторінці в Instagram вже попрощався з португальскою командою.

"Час перейти до нового виклику, я хотів би скористатися цією можливістю, щоб подякувати вболівальникам і структурі Ешторіла за цей неймовірний рік. Я продовжуватиму стежити за вами завжди", – пообіцяв Гонсалвеш.

Раніше житомирське Полісся підтвердило плани побудови нового стадіону. Роботи розпочнуться після завершення війни.