Луческу – про ситуацію навколо Бленуце: Брати Суркіси – люди зразкової справедливості

Екстренер Динамо та Шахтаря Мірча Луческу прокоментував чутки, що скандальний нападник Владіслав Бленуце може залишити киян цієї зими.

Слова румунського фахівця наводить Digisport.

"У жодному разі він не залишить Динамо. Це дуже серйозний клуб, а брати Суркіси – зразки справедливості. Вони захищатимуть його до останнього після тієї помилки, якої він припустився.

Звісно, що він знаходиться під тиском вболівальників. Я теж це відчував на собі. Допоки я очолював Шахтар, у них змінилось 12 тренерів, але вболівальники нічого не забули.

Його не відпустять. Час все розставить на свої місця. Клуб обов'язково захищатиме його. Це серйозний клуб із фантастичними традиціями та досвідом", – розповів Луческу.

Напередодні у ЗМІ з’явилася інформація про те, що Динамо планує вже взимку продати Бленуце.

Нагадаємо, Динамо підписало з 23-річним румунським нападником контракт на п’ять років – до літа 2030 року. Бленуце перейшов із Крайови, щоб закрити позицію, яка звільнилася після трансферу Владислава Ваната.

Згодом на сторінці гравця у TikTok були знайдені репости відео з російським пропагандистом Володимиром Соловйовим та матеріали, що вихваляють російську культуру. Дружина гравця теж не залишилася осторонь – вона робила репости виступів Володимира Путіна.

Після цього Динамо опублікувало відео зі зверненням Бленуце до українців, проте ультрас киян воно здалося непереконливим. Вони пообіцяли, що форварду в Києві життя не буде.

Раніше Ігор Суркіс став на захист футболіста, заявивши, що він доброзичливий та товариський хлопець.