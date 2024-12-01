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Полісся оформило трансфер захисника збірної Албанії

Олексій Мурзак — 1 грудня 2024, 18:51
Полісся оформило трансфер захисника збірної Албанії
Анді Гадрой
ФК Партизані

Клуб Української Прем'єр-ліги Полісся оформив трансфер захисника збірної Албанії та Партізані Анді Гадроя.

Про це повідомило видання Panorama Sport.

Футболіст підписав із Поліссям контракт на 3,5 роки, який набуде чинності з 1 січня 2025 року. "Вовки" заплатили за захисника 150 тис. євро.

Також Партизані може отримати 20% від суми наступного перепродажу футболіста, якщо така відбудеться.

Анді Гадрой у нинішньому сезоні зіграв у 12 поєдинках, віддавши дві результативні передачі. 25-річний правий захисник оцінюється порталом Transfermarkt в 400 тисяч євро.

Нагадаємо, Полісся програло Кривбасу в матчі 15 туру Української Прем'єр-ліги сезону-2024/25.

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