Полісся оформило трансфер захисника збірної Албанії
Анді Гадрой
ФК Партизані
Клуб Української Прем'єр-ліги Полісся оформив трансфер захисника збірної Албанії та Партізані Анді Гадроя.
Про це повідомило видання Panorama Sport.
Футболіст підписав із Поліссям контракт на 3,5 роки, який набуде чинності з 1 січня 2025 року. "Вовки" заплатили за захисника 150 тис. євро.
Також Партизані може отримати 20% від суми наступного перепродажу футболіста, якщо така відбудеться.
Анді Гадрой у нинішньому сезоні зіграв у 12 поєдинках, віддавши дві результативні передачі. 25-річний правий захисник оцінюється порталом Transfermarkt в 400 тисяч євро.
Нагадаємо, Полісся програло Кривбасу в матчі 15 туру Української Прем'єр-ліги сезону-2024/25.