Віцепрезидент Полісся: Коли Усик приїде, то ми поспілкуємося

На думку віцепрезидента Полісся Володимира Теслі, цілком ймовірно, що наступного сезону абсолютний чемпіон світу з боку Олександр Усик візьме участь у матчі "вовків".

Про це Тесля розповів у інтерв’ю Tribuna.com.

"Це треба, щоб він повернувся в Україну. Він зараз із сім’єю відпочиває, бо були довгі та складні табори. Коли приїде, то ми поспілкуємося. Чому ні? Він наш гравець. Думаю, що все є для того, що він потрапить у заявку та зіграє", — сказав Тесля.

Нагадаємо, взимку 2022 року Усик відіграв кілька хвилин у товариському матчі Полісся на BGV Winter Cup. Влітку 2023-го житомирський клуб офіційно оголосив про підписання боксера.

Поки незрозуміло, коли в Олександра з’явиться час для участі у футбольному матчі Полісся, адже невдовзі він зніметься у фільмі про легенду ММA, а потім розпочне підготовку до реваншу з Тайсоном Ф’юрі.