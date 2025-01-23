Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Футбол

Полісся відмовилося продавати свого легіонера в мексиканський клуб

Олексій Мурзак — 23 січня 2025, 15:59
Полісся відмовилося продавати свого легіонера в мексиканський клуб
Джеррі Йоку
ФК Полісся

Полісся отримало кілька пропозицій щодо своїх футболістів, і вже встигло відхилити одну з них.

Як повідомляє ТаТоТаке, житомирський клуб не прийняв пропозицію щодо продажу вінгера Джеррі Йоку, який виступає за другу команду.

За інформацією джерела, мексиканський Хуарес пропонував українському клубу орендувати 18-річного гравця з правом викупу. Угода оцінювалася приблизно в 500 тис. євро.

Зазначається, що у Житомирі вбачають серйозну перспективу у 18-річному конголезці та планують розвивати його у своєму клубі.

У поточному сезоні Джеррі Йоку провів 8 матчів за Полісся-2 у Другій лізі і забив три голи. Також у його активі 3 поєдинки за першу команду в УПЛ.

Напередодні житомирське Полісся завершило підписання уругвайського нападника Факундо Батісти.

Полісся Футбольні трансфери

Полісся

Забити гол у ворота Динамо: Усик поділився планами після завершення боксерської кар'єри
Новачок Полісся обійшовся клубу в рекордну суму
Полісся оголосило про підписання уругвайського нападника
Для першої гри нормально: Андрієвський прокоментував поразку від Лехії
Чорноморець орендує двох півзахисників Полісся

Останні новини