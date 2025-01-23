Полісся відмовилося продавати свого легіонера в мексиканський клуб

Полісся отримало кілька пропозицій щодо своїх футболістів, і вже встигло відхилити одну з них.

Як повідомляє ТаТоТаке, житомирський клуб не прийняв пропозицію щодо продажу вінгера Джеррі Йоку, який виступає за другу команду.

За інформацією джерела, мексиканський Хуарес пропонував українському клубу орендувати 18-річного гравця з правом викупу. Угода оцінювалася приблизно в 500 тис. євро.

Зазначається, що у Житомирі вбачають серйозну перспективу у 18-річному конголезці та планують розвивати його у своєму клубі.

У поточному сезоні Джеррі Йоку провів 8 матчів за Полісся-2 у Другій лізі і забив три голи. Також у його активі 3 поєдинки за першу команду в УПЛ.

Напередодні житомирське Полісся завершило підписання уругвайського нападника Факундо Батісти.