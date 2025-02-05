Полісся вдесятьох зазнало поразки в товариському матчі

Завершився товариський матч між житомирським Поліссям та гданською Аркою в межах навчально-тренувальних зборів у Туреччині.

Перемогу здобув представник Першої ліги Польщі з рахунком 3:2.

У складі українського колективу голами відзначились Сарапій та Караман. Відзначимо, що з 60-ї хвилини "вовки" грали в меншості через видалення Пайшау.

Товариський матч

5 лютого

Полісся – Арка 2:3 (1:1)

Голи: 0:1 – Собчак, 4 (пен.), 1:1 – Сарапій, 45+3 (пен.), 1:2 – Де Олівейра, 48, 2:2 – Караман, 55, 2:3 – Авраменко, 74 (автогол)

Наступний матч підопічні Ашура проведуть 12 лютого. В цей день відбудеться одразу два поєдинки, а суперниками стануть Бєльци та Карпати Львів.

Раніше президент "вовків" Геннадій Буткевич прокоментував звільнення одного з віцепрезидентів клубу.