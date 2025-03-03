Полісся поклало око на форварда македонського гранда

Нападник македонської Шкендії Фітон Адемі потрапив до сфери інтересів Полісся.

Про це повідомляє Markaj News.

Житомирський клуб за допомогою Адемі хоче підсилити атакувальну ланку перед весняною частиною сезону.

🚨BREAKING🚨



Shkendija 🇲🇰 striker, Fiton Ademi, is on the radar of Ukrainian 🇺🇦 side, Polissya Zhytomyr.



The 22 year-old has contributed to 6 goals and 2 assists in 16 Prva Liga matches. 📊



A source close to the situation has confirmed. ☑️



A. Jeni. Gati. 👐 pic.twitter.com/NtBOgamcoe — Markaj News (@MarkajTopNews) February 26, 2025

У нинішньому сезоні 22-річний форвард зіграв у 17 матчах Шкендії в національному чемпіонаті та забив 6 голів.

Трансферна вартість гравця, за оцінкою Transfermarkt, складає 350 тисяч євро.

Раніше Полісся підписало 18-річного бразильського голкіпера Рафаела Нунеса, який раніше виступав за юнацьку команду Фламенго.