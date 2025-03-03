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Полісся поклало око на форварда македонського гранда

Олексій Мурзак — 3 березня 2025, 18:51
Полісся поклало око на форварда македонського гранда
Фітон Адемі
ФК Шкендія

Нападник македонської Шкендії Фітон Адемі потрапив до сфери інтересів Полісся.

Про це повідомляє Markaj News.

Житомирський клуб за допомогою Адемі хоче підсилити атакувальну ланку перед весняною частиною сезону.

У нинішньому сезоні 22-річний форвард зіграв у 17 матчах Шкендії в національному чемпіонаті та забив 6 голів.

Трансферна вартість гравця, за оцінкою Transfermarkt, складає 350 тисяч євро.

Раніше Полісся підписало 18-річного бразильського голкіпера Рафаела Нунеса, який раніше виступав за юнацьку команду Фламенго.

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