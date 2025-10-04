Полісся легко розібралося з Полтавою: огляд матчу УПЛ
Полісся вдома переграло СК Полтаву у межах 8 туру Української Прем'єр-ліги.
Огляд матчу
Господарі поля ще у першому таймі забезпечили перевагу у три голи та довели гру до впевненої перемоги.
Чемпіонат України – УПЛ
8 тур, 4 жовтня
Полісся (Житомир) – СК Полтава 4:0 (3:0)
Голи: 1:0 – 13 Велетень, 2:0 – 16 Брагару, 3:0 – 29 Сарапій (пен), 4:0 – 84 Гайдучик
Полісся: Волинець, Михайличенко, Сарапій, Чоботенко, Кравченко, Бабенко (Томадзото, 61), Брагару, Андрієвський (Коста, 46), Шепелєв (Гуцуляк, 46), Велетень (Гайдучик, 68), Філіппов (Назаренко, 61)
СК Полтава: Єрмолов, Бужин (Марусич, 46), Підлепич, Веремієнко, Кононов, Галенков, Місюра (Дорошенко, 68), Плахтир, Одарюк, Хахльов (Онищенко, 86), Стрельцов (Коцюмака, 46)
Попередження: 44 Велетень
Полісся завдяки перемозі наздогнало Динамо у турнірній таблиці чемпіонату, у команд по 15 очок, щоправда, у киян ще гра у запасі. СК Полтава з 4 пунктами перебуває на передостанньому місці.
Раніше в межах 8-го туру Карпати на виїзді перемогли Олександрію, а Оболонь розписала мирову з Вересом.