Полісся розгромило Полтаву та наздогнало Динамо в УПЛ

Сьогодні, 4 жовтня, житомирське Полісся на власному полі обіграло СК Полтаву у межах 8 туру Української Прем'єр-ліги.

Матч завершився з рахунком 4:0.

Господарі поля з перших хвилин заволоділи ініціативою, яка втілилась у гол на 13-й хвилині гри. Максим Брагару перехопив м'яч поблизу штрафного майданчика суперника та віддав під удар на Філіппова. Удар нападника парирував голкіпер, однак першим на добиванні був Владислав Велетень.

Полісся подвоїло перевагу після розіграшу кутового, де Брагару замкнув "скидку" від суперника на дальній стійці. Рахунок до розгромного довів Едуард Сарапій, який реалізував пенальті на 29-й хвилині гри.

Остаточну крапку у грі поставив Микола Гайдучик у другій половині. Нападник завдав влучного удару з лінії штрафного майданчика.

Чемпіонат України – УПЛ

8 тур, 4 жовтня

Полісся (Житомир) – СК Полтава 4:0 (3:0)

Голи: 1:0 – 13 Велетень, 2:0 – 16 Брагару, 3:0 – 29 Сарапій (пен), 4:0 – 84 Гайдучик

Полісся: Волинець, Михайличенко, Сарапій, Чоботенко, Кравченко, Бабенко (Томадзото, 61), Брагару, Андрієвський (Коста, 46), Шепелєв (Гуцуляк, 46), Велетень (Гайдучик, 68), Філіппов (Назаренко, 61)

СК Полтава: Єрмолов, Бужин (Марусич, 46), Підлепич, Веремієнко, Кононов, Галенков, Місюра (Дорошенко, 68), Плахтир, Одарюк, Хахльов (Онищенко, 86), Стрельцов (Коцюмака, 46)

Попередження: 44 Велетень

Полісся завдяки перемозі наздогнало Динамо у турнірній таблиці чемпіонату, у команд по 15 очок, щоправда, у киян ще гра у запасі. СК Полтава з 4 пунктами перебуває на передостанньому місці.

Раніше в межах 8-го туру Карпати на виїзді перемогли Олександрію, а Оболонь розписала мирову з Вересом.