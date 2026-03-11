Українська правда
Взимку відправляли у дубль: Полісся продовжило контракт з Чоботенком

Олександр Булава — 11 березня 2026, 19:24
Полісся

Житомирське Полісся оголосило про продовження контракту із захисником Сергієм Чоботенком.

Про це повідомляє пресслужба клубу.

Новий контракт гравця розрахований до кінця червня 2029 року. Фінансові деталі угоди не розголошуються.

"Сергій Чоботенко – один із тих, хто розпочинав історію Полісся у найвищому дивізіоні країни, а також на єврокубковій арені", – йдеться в повідомленні.

Чоботенко перейшов у Полісся в липні 2023 року. За цей час він провів 81 матч, відзначився 2 забитими м'ячами та 3 результативними передачами.

Нагадаємо, у січні центрбека разом з Олексієм Гуцуляком перевели до юнацької команди після того, як обидва гравці не підписали нові контракти з командою.

Щоправда, за три дні сторони врегулювали всі питання й оборонець повернувся до основи Полісся.

