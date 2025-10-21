Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Футбол

Клуб УПЛ націлився на африканських перспективних легіонерів

Олексій Мурзак — 21 жовтня 2025, 19:50
Клуб УПЛ націлився на африканських перспективних легіонерів
Руслан Ротань
ФК Полісся

Полісся веде роботу по запрошенню легіонерів з Африки.

Про це повідомляє Sport Arena.

За інформацією видання, в якості представника Полісся до Африки вирушив екстренер Миная та ФК ЮКСА Микола Цимбал, який і перегляне перспективну молодь.

У поточному розіграші УПЛ Полісся набрало 16 балів і посідає п'яте місце в турнірній таблиці. У 9-му турі "вовки" зіграли внічию з Шахтарем.

У найближчому поєдинку, який відбудеться 25 жовтня, підопічні Ротаня зіграють на виїзді проти київської Оболоні.

Футбольні трансфери Чемпіонат України, УПЛ Полісся Житомир

Полісся Житомир

Динамо повторює антирекорд, Шахтар і з п'ятої спроби не може забити Поліссю. Підсумки 9-го туру УПЛ
Кривбас скористався осічками Шахтаря та Динамо: турнірна таблиця УПЛ після 9-го туру
Визначились строки відновлення Бескоровайного
Марлон прокоментував нічию Шахтаря та Полісся в 9-му турі УПЛ
Помічник Турана пояснив, чому показав Ротаню середній палець

Останні новини