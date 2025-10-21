Клуб УПЛ націлився на африканських перспективних легіонерів

Полісся веде роботу по запрошенню легіонерів з Африки.

Про це повідомляє Sport Arena.

За інформацією видання, в якості представника Полісся до Африки вирушив екстренер Миная та ФК ЮКСА Микола Цимбал, який і перегляне перспективну молодь.

У поточному розіграші УПЛ Полісся набрало 16 балів і посідає п'яте місце в турнірній таблиці. У 9-му турі "вовки" зіграли внічию з Шахтарем.

У найближчому поєдинку, який відбудеться 25 жовтня, підопічні Ротаня зіграють на виїзді проти київської Оболоні.