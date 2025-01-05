Полісся розпрощалося з футболістом, що став автором першого голу команди в єврокубках

Футболіст житомирського Полісся Богдан Кушніренко залишив команду. В нього завершився термін дії контракту.

Про це повідомляє пресслужба клубу.

На рахунку Богдана дебютний гол Полісся в єврокубках в історії (він забив у ворота Олімпії Любляни у кваліфікації Ліги конференцій сезону-2024/25).

"За весь час у клубі Богдан показував працелюбність, самовіддачу та неабиякий професіоналізм. Він був не просто руйнівником атак суперника, а й гравцем, який може створити небезпеку біля чужих воріт. За всі ці якості його й полюбили вболівальники нашого клубу", – йдеться у повідомленні.

Кушніренко приєднався до команди в січні 2022 року. За весь період у Поліссі Богдан зіграв 58 матчів, забив 11 м'ячів та віддав 3 результативні передачі.

Нагадаємо, нещодавно повідомлялося, що Кушніренко стане гравцем ЛНЗ і він вже підписав попередній контракт з командою.