Півзахисник Полісся стане гравцем ЛНЗ – джерело

Півзахисник Полісся Богдан Кушніренко стане гравцем ЛНЗ.

Про це повідомляє ТаТоТаке.

29-річний хавбек уже підписав попередній контракт із черкаським клубом.

Кушніренко захищає кольори Полісся з літа 2022 року.

У поточному сезоні гравець провів за житомирський клуб 7 матчів у всіх турнірах, записавши до свого активу один забитий м’яч.

Нагадаємо, генеральний директор ЛНЗ Андрій Колісник відреагував на чутки щодо зміни головного тренера команди Андреса Карраско, назвавши цю інформацію вигадкою.

Раніше повідомлялося, що житомирське Полісся запланувало кадрову чистку в зимове трансферне вікно.