Спартак Трнава пройшов Сараєво, Геккен вибив Дюделанж у 2 раунді кваліфікації ЛК
Сьогодні, 31 липня, відбулися 5 матчів-відповідей другого раунду кваліфікації Ліги конференцій сезону-2024/25.
Ліга конференцій-2024/2025 — Кваліфікація
2 етап, матчі-відповіді
31 липня
Ауда (Латвія) — Кліфтонвілл (Північна Ірландія) 2:0 (0:0)
Перший матч: 2:1
Фехервар (Угорщина) — Сумнаїт (Азербайджан) 0:0
Перший матч: 2:1
Геккен (Швеція) — Ф91 Дюделанж (Люксембург) 6:1 (3:1)
Перший матч: 6:2
Спартак Трнава (Словаччина) — Сараєво (Боснія і Герцеговина) 3:0 (2:0)
Перший матч: 0:0
Академія Пушкаша (Угорщина) — Дніпро-1 (Україна) 3:0 (технічна перемога)
Аустрія Відень (Австрія) — Ільвес (Фінляндія) 4:3 (2:1), серія пенальті 4:5
Перший матч: 1:2
Морнар Бар (Чорногорія) — Раднічки 1923 (Сербія) 2:1 (1:0), пенальті 4:3
Перший матч: 0:1
Нагадаємо, у четвер, 1 липня Полісся Житомир зіграє матч-відповідь проти Олімпії Любляни. У першому поєдинку переміг словенський клуб з рахунком 2:0.
Своєю чергою СК Дніпро-1 отримав дві технічні поразки у матчах другого кваліфікаційного раунду Ліги конференцій проти Академії Пушкаша.