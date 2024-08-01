Спартак Трнава пройшов Сараєво, Геккен вибив Дюделанж у 2 раунді кваліфікації ЛК

Сьогодні, 31 липня, відбулися 5 матчів-відповідей другого раунду кваліфікації Ліги конференцій сезону-2024/25.

Ліга конференцій-2024/2025 — Кваліфікація

2 етап, матчі-відповіді

31 липня

Ауда (Латвія) — Кліфтонвілл (Північна Ірландія) 2:0 (0:0)

Перший матч: 2:1

Фехервар (Угорщина) — Сумнаїт (Азербайджан) 0:0

Перший матч: 2:1

Геккен (Швеція) — Ф91 Дюделанж (Люксембург) 6:1 (3:1)

Перший матч: 6:2

Спартак Трнава (Словаччина) — Сараєво (Боснія і Герцеговина) 3:0 (2:0)

Перший матч: 0:0

Академія Пушкаша (Угорщина) — Дніпро-1 (Україна) 3:0 (технічна перемога)

Аустрія Відень (Австрія) — Ільвес (Фінляндія) 4:3 (2:1), серія пенальті 4:5

Перший матч: 1:2

Морнар Бар (Чорногорія) — Раднічки 1923 (Сербія) 2:1 (1:0), пенальті 4:3

Перший матч: 0:1

Нагадаємо, у четвер, 1 липня Полісся Житомир зіграє матч-відповідь проти Олімпії Любляни. У першому поєдинку переміг словенський клуб з рахунком 2:0.

Своєю чергою СК Дніпро-1 отримав дві технічні поразки у матчах другого кваліфікаційного раунду Ліги конференцій проти Академії Пушкаша.