Полісся розірвало контракт з вихованцем Шахтаря

Полісся оголосило про відхід голкіпера Артема Поспєлова.

Про це повідомляє пресслужба "зелено-жовтих".

Керівництво житомирського клубу достроково розірвало контракт воротаря, угода з яким була розрахована до кінця року.

26-річний голкіпер приєднався до команди у 2022 році. За цей час він відіграв два матчі. У сезоні-2023/24 виходив лише в одному поєдинку — Кубку України проти Агробізнеса (2:0).

Зазначимо, що Поспєлов є вихованцем донецького Шахтаря. Також виступав за київський Арсенал, Маріуполь, краматорський Авангард та Краматорськ.

Раніше Полісся обрало стадіон, де буде грати матчі єврокубків.