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Полісся завершило збори розгромною перемогою над Карпатами

Микола Дендак — 12 лютого 2025, 16:13
Полісся завершило збори розгромною перемогою над Карпатами
ФК Полісся

Житомирське Полісся завершило навчально-тренувальний збір в Туреччині перед стартом другої половини сезону-2024/25.

В останній день зборів "вовки" провели два товариські матчі. У першому підопічні Імада Ашура мінімально здолали молдовський клуб Бєльці (2:1).

А останнім матчем став спаринг проти львівських Карпат. В Ньому Полісся забило 3 м'ячі без відповіді. Голами відзначились Томер Йосефі, Борис Крушинський та Олександр Андрієвський.

Товариський матч
12 лютого

Полісся (Україна) – Бєльці (Молдова) 2:1 (1:0)

Полісся (Україна) – Карпати (України) 3:0 (0:2)

Нагадаємо, у першому офіційному матчі після зимової перерви Полісся завітає до Інгульця. Поєдинок відбудеться 22 лютого. Стартовий свисток прозвучить о 15:30 ха київським часом. 

Карпати Полісся товариський матч

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