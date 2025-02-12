Полісся завершило збори розгромною перемогою над Карпатами
ФК Полісся
Житомирське Полісся завершило навчально-тренувальний збір в Туреччині перед стартом другої половини сезону-2024/25.
В останній день зборів "вовки" провели два товариські матчі. У першому підопічні Імада Ашура мінімально здолали молдовський клуб Бєльці (2:1).
А останнім матчем став спаринг проти львівських Карпат. В Ньому Полісся забило 3 м'ячі без відповіді. Голами відзначились Томер Йосефі, Борис Крушинський та Олександр Андрієвський.
Товариський матч
12 лютого
Полісся (Україна) – Бєльці (Молдова) 2:1 (1:0)
Полісся (Україна) – Карпати (України) 3:0 (0:2)
Нагадаємо, у першому офіційному матчі після зимової перерви Полісся завітає до Інгульця. Поєдинок відбудеться 22 лютого. Стартовий свисток прозвучить о 15:30 ха київським часом.