Полісся розгромило Карпати: огляд товариського матчу

Житомирське Полісся завершило навчально-тренувальний збір в Туреччині перед стартом другої половини сезону-2024/25. В останній грі "вовки" розгромили львівські Карпати.

Поєдинок завершився з рахунком 3:0. Голами відзначились Томер Йосефі, Борис Крушинський та Олександр Андрієвський.

Огляд матчу

Товариський матч

12 лютого

Полісся (Житомир) – Карпати (Львів) 3:0 (0:2)

Голи: 1:0 – 7 Йосефі, 2:0 – 39 Крушинський, 3:0 – 61 Андрієвський

Нагадаємо, у першому офіційному матчі після зимової перерви Полісся завітає до Інгульця. Поєдинок відбудеться 22 лютого. Стартовий свисток прозвучить о 15:30 ха київським часом.