Ми підтримуємо Україну: Копенгаген вручив Поліссю особливий подарунок перед матчем у Лізі конференцій

Перед матчем-відповіддю другого кваліфікаційного раунду Ліги конференцій між Копенгагеном та Поліссям данський клуб підтримав український колектив.

Про це повідомляє пресслужба "вовків".

Представники данського клубу вручили представникам Полісся футболку з написом "We Stand With Ukraine" (Ми підтримуємо Україну) та статуетку лева.

"Символ підтримки, який сьогодні має особливе значення. Під час офіційного ланчу напередодні матчу наш клуб отримав пам'ятний подарунок від ФК Копенгаген, який ще раз нагадує: футбол обʼєднує не лише на полі. Дякуємо за теплий прийом, гостинність та взаємну повагу. Саме такі моменти роблять єврокубки особливими – не лише через футбол, а й через дружні традиції між клубами", – йдеться у повідомленні.