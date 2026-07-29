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Копенгаген та Полісся визначилися зі стартовими складами на матч-відповідь кваліфікації Ліги конференцій

Олексій Мурзак — 29 липня 2026, 18:52
Копенгаген та Полісся визначилися зі стартовими складами на матч-відповідь кваліфікації Ліги конференцій
UEFA

У середу, 29 липня, відбудеться матч-відповідь другого кваліфікаційного раунду Ліги конференцій, в якому Полісся на виїзді зіграє проти Копенгагена.

Команди вже оголосили стартові склади на протистояння, яке відбудеться о 20:00 за київськи часом.

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  • Копенгаген: Катарскі, Беймо, Ельюнуссі, Корнеліус, Роберт, Лопес, Судзукі, Мадсен, Ділейні, Крал, Клем
  • Полісся: Бущан, Сарапій, Назаренко, Бабенко, Андраде, Михайличенко, Андрієвський, Федор, Чоботенко, Крушинський, Краснопір

"Чемпіон" проведе текстову онлайн-трансляцію протистояння Копенгаген – Полісся за цим посиланням

Нагадаємо, що в першій зустрічі команди не визначили сильнішого, зігравши внічию з рахунком 3:3.

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