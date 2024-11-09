Албанія оголосила склад на матчі Ліги націй із командами Чехії та України

Головний тренер збірної Албанії Сільвіньйо оприлюднив список із 28 гравців, запрошених для підготовки до листопадових матчів Ліги націй-2024/2025 у групі В1 із командами Чехії та України.

Про це повідомив офіційний сайт Федерації футболу Албанії.

Склад збірної Албанії

Воротарі: Томас Стракоша (АЕК, Греція), Ален Шеррі (Кальярі, Італія), Сімон Сімоні (Інгольштадт, Німеччина), Ельхан Кастраті (Чіттаделла, Італія).

Захисники: Ельсеїд Гюсай (Лаціо, Італія), Іван Балью (Райо Вальєкано, Іспанія), Маріо Мітай (Локомитив Москва, Росія), Берат Джимсіті (Аталанта, Італія), Мараш Кумбулла (Еспаньйол, Іспанія), Ардіан Ісмайлі (Емполі, Італія), Енеа Міхай (Фамалікан, Португалія), Арлінд Аєті (ЧФР Клуж, Румунія), Анді Гадрой (Партізані).

Півзахисники: Юльбер Рамадані (Лечче, Італія), Амір Абраші (Грассхоппер, Швейцарія), Крістіан Аслані (Інтер, Італія), Кязім Лячі (Спарта, Чехія), Недім Байрамі (Сассуоло, Італія), Арбер Ходжа (Динамо З, Хорватія), Ясір Асані (Кванджу, Корея), Таулант Сефері (Ворскла, Україна), Фета Фетай (Локомотіва, Хорватія), Кейді Баре (Сарагоса, Іспанія).

Нападники: Ернест Мучі (Бешикташ, Туреччина), Індріт Туці (Спарта, Чехія), Мірлінд Даку (Рубін, Росія), Мюрто Узуні (Гранада, Іспанія), Рей Манай (Сівасспор, Туреччина).

Албанія зіграє 16 листопада в Тирані із Чехією, а 19 числа там само – з Україною. Підготовку до цих матчів підопічні Сільвіньйо розпочнуть у понеділок, 11 листопада в столиці Албанії.

Пілся чотирьох зіграних турів Чехія набрала 7 очок, Грузія і Албанія – по 6, в України – 4.

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