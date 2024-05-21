Полісся завершує трансфер захисника Динамо Тбілісі

Житомирське Полісся підпише правого захисника Динамо Тбілісі та збірної Грузії Гіоргі Майсурадзе.

Про це повідомляє Geo Team.

22-річний оборонець отримає 4-річний контракт. Тransfermarkt оцінює футболіста у 350 тис євро.

На рахунку гравця 56 матчів за Динамо Тбілісі, в яких він забив 2 голи та віддав 6 асистів.

🚨 EXCLUSIVE: Dinamo Tbilisi's 22 y.o right back Giorgi Maisuradze will play for Ukrainian FC Zhytomyr 🟢🟡



Georgian player will sign 4y Contract with Ukrainian club 🇺🇦 pic.twitter.com/q5bNonsqxJ — Geo Team (@Geo__team) May 21, 2024

Напередодні Полісся зіграло внічию з Металістом 1925 у 29 турі чемпіонату України. Житомирський клуб продовжує боротьбу за 4 сходинку в турнірній таблиці з Рухом та Дніпром-1.

В останньому турі "зелено-жовті" приймуть донецький Шахтар. Матч відбудеться 25 травня.