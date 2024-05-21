Полісся завершує трансфер захисника Динамо Тбілісі
Житомирське Полісся підпише правого захисника Динамо Тбілісі та збірної Грузії Гіоргі Майсурадзе.
Про це повідомляє Geo Team.
22-річний оборонець отримає 4-річний контракт. Тransfermarkt оцінює футболіста у 350 тис євро.
На рахунку гравця 56 матчів за Динамо Тбілісі, в яких він забив 2 голи та віддав 6 асистів.
Напередодні Полісся зіграло внічию з Металістом 1925 у 29 турі чемпіонату України. Житомирський клуб продовжує боротьбу за 4 сходинку в турнірній таблиці з Рухом та Дніпром-1.
В останньому турі "зелено-жовті" приймуть донецький Шахтар. Матч відбудеться 25 травня.