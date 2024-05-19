Металіст 1925 вирвав нічию в Полісся в 29 турі УПЛ

Харківський Металіст 1925 вирвав нічию в житомирського Полісся у домашньому матчі 29 туру Української Прем'єр-ліги.

Поєдинок завершився з рахунком 3:3. Господарі вже на 2 хвилині вийшли вперед. Точним ударом відзначився Денис Гармаш. Проте гості ще у першому таймі забили тричі.

Спершу Еміль Мустафаєв вийшов сам на сам та без проблем розібрався з голкіпером, потім Денис Ндукве забив дальнім ударом по центу, а крапку поставив Луїфер Ернандес, замкнувши простріл після кутового.

У другому таймі на останніх хвилинах двічі забив Арі Моура і зберіг для Металіста шанси залишитися в УПЛ.

Полісся продовжує боротьбу за 4 сходинку в турнірній таблиці з Рухом та Дніпром-1.

Чемпіонат України — УПЛ 29 тур, 19 травня

Металіст 1925 — Полісся 3:3 (1:3)

Голи: 1:0 - 2 Гармаш, 1:1 - 10 Мустафаєв, 1:2 - 21 Ндукве, 1:3 - 30 Ернандес, 2:3 - 90 Арі Моура, 3:3 - 90+2 Арі Моура

Металіст 1925: Мозіль, Обінайя (Курило 82), Імереков, Червак (Жичиков 46), Фарина, Арі Моура, Габелок (Борячук 72), Юренко (Русин 72), Гармаш, Юсов, Овусу (Сидоров 59).

Полісся: Кудрик, Шабанов, Чоботенко, Назаренко, Михайліченко, Кушніренко, Танковський (Грицук 86), Таллес, Мустафаєв (Кравець 87), Ндукве (Петряк 67), Луіфер.

Попередження: 54 Обіная, 64 Сидоров, 78 Імереков — 37 Бойко

Нагадаємо, напередодні ЛНЗ вирвав перемогу над Зорею, а Динамо впевнено здолало Кривбас.