На перспективу: Полісся підписало 18-річного півзахисника
ФК Полісся
Полісся підсилилося юним атакувальним півзахисникиком Ярослав Караманом.
Про це повідомив сайт житомирського клубу.
Спершу 18-річний хавбек гратиме в дублі Полісся, який виступає в Другій лізі. В активі Карамана поки лише три матчі на професійному рівні (всі за друголіговий Ужгород), в яких він відзначився одним голом.
Після перших чотирьох турів Полісся-2 з 9 очками йде на другому місці в Другій лізі. Вище розташовується тільки Пробій Городенка, який виграв усі матчі та вибив з Кубку України команду УПЛ.