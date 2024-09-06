На перспективу: Полісся підписало 18-річного півзахисника

Полісся підсилилося юним атакувальним півзахисникиком Ярослав Караманом.

Про це повідомив сайт житомирського клубу.

Спершу 18-річний хавбек гратиме в дублі Полісся, який виступає в Другій лізі. В активі Карамана поки лише три матчі на професійному рівні (всі за друголіговий Ужгород), в яких він відзначився одним голом.

Після перших чотирьох турів Полісся-2 з 9 очками йде на другому місці в Другій лізі. Вище розташовується тільки Пробій Городенка, який виграв усі матчі та вибив з Кубку України команду УПЛ.