Полісся близьке до підписання легіонера Кривбаса

Півзахисник Кривбаса Андрусв Араухо найближчим часом може стати гравцем Полісся.

Про це повідомляє ТаТоТаке.

За даними джерела, перемовини щодо переходу 23-річного венесуельця перебувають на просунутій стадії.

Араухо виступає за Кривбас з серпня 2025-го. У сезоні-2025/26 він провів за команду 28 матчів, у яких відав 3 асисти.

Напередодні повідомлялося, що Полісся не змогло фіналізувати трансфер іспанського півзахисника Хосе Вільяра.

Раніше стало відомо, що колишній голкіпер Динамо Георгій Бущан підписав повноцінний контракт з житомирським клубом.