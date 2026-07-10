Полісся близьке до підписання легіонера Кривбаса
Андрусв Араухо
ФК Кривбас
Півзахисник Кривбаса Андрусв Араухо найближчим часом може стати гравцем Полісся.
Про це повідомляє ТаТоТаке.
За даними джерела, перемовини щодо переходу 23-річного венесуельця перебувають на просунутій стадії.
Араухо виступає за Кривбас з серпня 2025-го. У сезоні-2025/26 він провів за команду 28 матчів, у яких відав 3 асисти.
Напередодні повідомлялося, що Полісся не змогло фіналізувати трансфер іспанського півзахисника Хосе Вільяра.
Раніше стало відомо, що колишній голкіпер Динамо Георгій Бущан підписав повноцінний контракт з житомирським клубом.