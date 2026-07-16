Із сузір'ям вовка: Полісся презентувало нову ігрову форму

Житомирське Полісся презентувало нову ігрову форму від технічного спонсора Nike на сезон-2026/27.

Про це інформує клубний сайт.

Форма виконана у чорному кольорі, а зліва на футболці набито сузір'я вовка.

"В основі дизайну – ідея, що сила клубу народжується з людей, які його творять. Як окремі зірки складаються у сузір'я, так і кожен гравець, тренер, працівник клубу, вболівальник і партнер є частиною єдиного цілого. Кожен має своє місце, кожен робить свій внесок, і лише разом вони формують силу ФК "Полісся". Головним елементом нової форми стало сузір'я вовка - символ єдності, взаємної підтримки та спільної мети. Воно нагадує, що великі перемоги неможливі без кожного, хто є частиною команди. Сила в зграї!" – повідомляють у клубі.

Нагадаємо, що команда Руслана Ротаня фінішувала третьою за підсумками розіграшу УПЛ-2025/26, набравши 59 балів у 30-ти турах.

Завдяки такому результату Полісся у сезоні-2026/27 зіграє у кваліфікації Ліги конференцій. Суперником "вовків" буде Копенгаген (Данія). Перший матч відбудеться вже 23 липня (о 20:00 за київським часом), тоді як друга зустріч запланована на 30 липня (20:00).

Раніше повідомлялося, що житомирський клуб узгодив трансфер лівого вінгера Комо та збірної Іраку Алі Джасіма.