Полісся-2 підписало бразильського вінгера

Друга команда житомирського Полісся підписала контракт із 19-річним бразильським вінгером Валіффером.

Про це повідомляє пресслужба клубу.

Футболіст підписав 3-річний контракт. Фінансові деталі угоди не розголошуються. Гравець матиме змогу грати за Полісся-2 та Полісся U-19.

Валіффер з 15 років був у системі команди Байя. Зокрема минулого року став одним з найкращих бомбардирів молодіжної команди, відзначившись 7 голами у 20 матчах. Також зіграв 3 матчі у складі першої команди бразильського колективу.

Нагадаємо, Полісся-2 виступає у чемпіонаті Другої ліги. Команда завершила першу частину на четвертому місці в турнірній таблиці, маючи в активі 20 очок.

Раніше головний тренер житомирського колективу Імад Ашур прокоментував ситуацію із Бенні Макуаною, який відмовляється грати за Полісся.