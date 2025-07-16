Полісся завершило збори в Австрії перемогою над Арісом

У середу, 16 липня, житомирське Полісся зіграло останній поєдинок на зборах в Австрії.

Суперником українського колективу був кіпрський Аріс. Зустріч завершилась перемогою "вовків" за рахунком 2:0. Голами у складі Полісся відзначились Томер Йосефі та Микола Гайдучик.

Товариський матч

16 липня

Полісся (Житомир) – Аріс 2:0

Зазначимо, що сьогодні житомирський клуб зіграв внічию Академією Пушкаша. Для Полісся – це була третя поспіль мирова у спарингах. Напередодні "вовки" розписали нічию зі Штуромом, а раніше врятувались від поразки Младі Болеслав.

Нагадаємо, вже визначився перший суперник житомирців у єврокубках. Ним стане переможець пари Борац Баня-Лука (Боснія і Герцеговина) – Санта-Колома (Андорра).