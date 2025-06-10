77 жовтих карток за сезон: названо найбільш недисципліновану команду УПЛ

Полісся – найбільш недисциплінована команда чемпіонату України з футболу серед команд Прем’єр-Ліги.

Статистику попереджень та вилучень житомирський клуб опублікував у своєму Телеграмі.

В повідомленні йдеться, що протягом сезону української Прем’єр-Ліги футболісти Полісся отримали 77 жовтих та 4 червоні картки. У підсумку, це – 85 очок.

Для порівняння: найбільш коректна команда чемпіонату: «Шахтар» (37 жовтих + 2 червоні) – 41 очко.

Серед гравців, які отримали найбільше попереджень, варто виокремити Руслана Бабенка та Едуарда Сарапія. В обох футболістів – по 9 жовтих карток за сезон.

По 7 попереджень в свій пасив занесли Борис Крушинський і Талес Коста, по шість – Георгі Майсурадзе, Богдан Михайліченко та Адмір Брістріч.

Раніше українська Прем’єр-Ліга склала символічну збірну всього чемпіонату сезону 2024/25. Серед кращих гравців – два футболісти Полісся.