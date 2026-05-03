Боротьба за єврокубки: Хто переможе у матчі Металіст 1925 – Полісся на думку букмекерів

Сьогодні, 3 травня, відбудеться один з ключових матчів Української Прем'єр-ліги у боротьбі за медалі, в якому в межах 26-го туру зустрінуться житомирське Полісся та харківський Металіст 1925.

Поєдинок розпочнеться о 15:30 за київським часом. На думку ліцензованого букмекера betking, фаворитом є Полісся з коефіцієнтом 2,49, тоді як успіх харків'ян оцінений у 3,59, на нічию можна поставити з кефом – 2,86.

Зауважимо, що обидві команди перебувають у боротьбі за Лігу конференцій, куди вийдуть 2-3 місця УПЛ. Полісся наразі йде третім з 49 очками. У Металіста 1925 – 45 балів та 5-та сходинка. Між ними розташувалося Динамо, у якого 47 пунктів.

Додамо, що кияни сьогодні зіграють проти Шахтаря. Зустріч розпочнеться о 18:00 за київським часом на стадіоні Динамо імені Валерія Лобановського.

