У "плівках Міндіча" згадується президент Полісся Буткевич

У першій частині так званих "плівок Міндіча" ймовірно фігурує ім'я президента житомирського Полісся Геннадія Буткевича.

Про це йдеться у розслідуванні, опублікованому на ютуб-каналі "Української правди".

Зокрема, його прізвище тричі звучить у діалозі між співвласником студії "Квартал-95" Тимуром Міндічем та колишнім першим помічником президента України Сергієм Шефіром.

У розмовах сторони обговорюють можливе внесення застави у розмірі 120 млн грн, а також повернення до України ексміністра національної єдності Олексія Чернишова.

Щодо Чернишова було відкрито розслідування з боку Національне антикорупційне бюро України (НАБУ) та Спеціалізована антикорупційна прокуратура (САП) через можливі корупційні зловживання у будівельній сфері, які могли завдати державі збитків на понад 1 млрд грн.

Опубліковані матеріали датовані літом 2025 року.

У фрагментах розмов Шефір згадує про намір обговорити ситуацію з Геннадієм Буткевичем після його повернення з відрядження, а також зазначає, що той, ймовірно, не захоче брати офіційну участь у процесі.

"Буткевич повертається, і завтра я з ним поговорю, мені треба розібратися. Не думаю, що Буткевич захоче офіційно брати участь. Взагалі, звичайно, ситуація дуже погана", – йдеться у розмові.

В іншому фрагменті Шефір уточнює, що ще не спілкувався з бізнесменом після його повернення, а також наголошує на необхідності окремих консультацій.

"Завтра з Буткевичем зустрінуся, але до цього треба з Льошею поговорити", – каже він.

Репліки співрозмовників в оригіналі звучать російською.

Нагадаємо, влітку минулого року "Українська правда" дізналась, хто вніс заставу за Чернишова.