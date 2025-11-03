Без голів, але з бажанням: огляд матчу Полісся – Металіст 1925

3 листопада Полісся та Металіст 1925 закрили програму 11 туру Української Прем'єр-ліги.

Попри те, що команди так і не змогли забити, матч виявився доволі багатим на моменти та пройшов у конкурентній боротьбі.

Огляд матчу

Чемпіонат України – УПЛ

11 тур, 3 листопада

Полісся – Металіст 1925 0:0 (0:0)

Полісся: Волинець, Михайліченко, Чоботенко, Сарапій, Крушинський, Шепелєв (Гуцуляк, 57), Бабенко, Андрієвський (Таллес, 64), Брагару (Йосефі, 80), Філіппов (Гайдучик, 64), Велетень (Назаренко, 80)

Металіст 1925: Варакута, Крупський, Павлюк, Салюк, Шабанов, Калитвинцев (Чурко, 90+2), Калюжний, Литвиненко, Антюх (Когут, 78), Забергджа, Рашиця (Капінус, 90+6)

Попередження: 16 – Калюжний, 40 – Павлюк, 50 – Велетень, 52 – Шабанов, 62 – Чоботенко, 74 – Сарапій, 90+2 – Когут

Напередодні відбувся ще один поєдинок туру, в якому Карпати з мінімальним рахунком переграли ЛНЗ.