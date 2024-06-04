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У Поліссі підтвердили домовленість з голкіпером СК Дніпро-1

Олександр Булава — 4 червня, 19:37
У Поліссі підтвердили домовленість з голкіпером СК Дніпро-1

Віцепрезидент Полісся Володимир Тесля підтвердив про домовленість з голкіпером Дніпра-1 Євгена Волинця. Перехід відбудеться на правах вільного агента.

Про це функціонер розповів у коментарі Tribuna.com

"Ми дізналися, що Волинець за спільною згодою припиняє співпрацю з Дніпром-1. Ми ввімкнулися, домовилися. Такий голкіпер нам потрібен. Якраз під єврокубки, та і сезон довгий, нам потрібна глибина складу. Цей рік показав нам, що коли були травмовані багато гравців основи, то виникали проблеми. Це досвід – тепер розуміємо, що глибина складу є дуже важливою історією. Зробили висновки з цього всього.

Ми вже закрили нашу селекцію до зборів. На зборах команда вже збереться в оновленому стані та почне готуватися до перших єврокубкових матчів", – сказав Тесля.

У минулому сезоні 30-річний голкіпер відіграв 24 матчі, в яких пропустив 19 голів та 9 разів відіграв "на нуль".

Нагадаємо, нещодавно до житомирців приєдналися кілька новачків. Також Полісся почало масштабну чистку складу — команду вже залишили два досвідчені воротарі.

Окрім цього, керівництво "вовків" призначило нового головного тренера. Ним став колишній наставник Дніпра U-19 Імад Ашур.

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