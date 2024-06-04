У Поліссі підтвердили домовленість з голкіпером СК Дніпро-1
Віцепрезидент Полісся Володимир Тесля підтвердив про домовленість з голкіпером Дніпра-1 Євгена Волинця. Перехід відбудеться на правах вільного агента.
Про це функціонер розповів у коментарі Tribuna.com
"Ми дізналися, що Волинець за спільною згодою припиняє співпрацю з Дніпром-1. Ми ввімкнулися, домовилися. Такий голкіпер нам потрібен. Якраз під єврокубки, та і сезон довгий, нам потрібна глибина складу. Цей рік показав нам, що коли були травмовані багато гравців основи, то виникали проблеми. Це досвід – тепер розуміємо, що глибина складу є дуже важливою історією. Зробили висновки з цього всього.
Ми вже закрили нашу селекцію до зборів. На зборах команда вже збереться в оновленому стані та почне готуватися до перших єврокубкових матчів", – сказав Тесля.
У минулому сезоні 30-річний голкіпер відіграв 24 матчі, в яких пропустив 19 голів та 9 разів відіграв "на нуль".
Нагадаємо, нещодавно до житомирців приєдналися кілька новачків. Також Полісся почало масштабну чистку складу — команду вже залишили два досвідчені воротарі.
Окрім цього, керівництво "вовків" призначило нового головного тренера. Ним став колишній наставник Дніпра U-19 Імад Ашур.