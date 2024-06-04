У Поліссі підтвердили домовленість з голкіпером СК Дніпро-1

Віцепрезидент Полісся Володимир Тесля підтвердив про домовленість з голкіпером Дніпра-1 Євгена Волинця. Перехід відбудеться на правах вільного агента.

Про це функціонер розповів у коментарі Tribuna.com

"Ми дізналися, що Волинець за спільною згодою припиняє співпрацю з Дніпром-1. Ми ввімкнулися, домовилися. Такий голкіпер нам потрібен. Якраз під єврокубки, та і сезон довгий, нам потрібна глибина складу. Цей рік показав нам, що коли були травмовані багато гравців основи, то виникали проблеми. Це досвід – тепер розуміємо, що глибина складу є дуже важливою історією. Зробили висновки з цього всього.

Ми вже закрили нашу селекцію до зборів. На зборах команда вже збереться в оновленому стані та почне готуватися до перших єврокубкових матчів", – сказав Тесля.