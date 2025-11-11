Українська правда
Волинець поділився очікуваннями від майбутніх матчів збірної України

Володимир Максименко — 11 листопада 2025, 14:21
Волинець поділився очікуваннями від майбутніх матчів збірної України
Євгеній Волинець
ФК Полісся

Воротар Полісся Євген Волинець висловився про свій дебютний виклик до збірної України та поділився очікуваннями від майбутніх матчів.

Футболіст поспілкувався з пресслужбою УАФ.

"Дуже приємно було отримати виклик. Перед грою з Металістом 1925 Гуцуляк сказав, що у групу надіслали список викликаних футболістів, а згодом це підтвердив адміністратор. У клубі привітали, але нічого особливого.

Мандражу немає, а очікування – досягти результату. Це єдине, що нас зараз цікавить", – розповів Волинець.

13 листопада українці зіграють на виїзді з Францією, а 16 листопада приймуть Ісландію. Наразі національна команда набрала сім очок у групі D європейської кваліфікації на чемпіонат світу-2026 та посідає другу сходинку у квартеті.

Раніше визначилась бригада арбітрів матчу Франція – Україна.

Також своїми очікуваннями від майбутніх поєдинків поділився Дмитро Різник.

Волинець Збірна України з футболу Чемпіонат світу-2026 з футболу Полісся Житомир

