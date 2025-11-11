Волинець поділився очікуваннями від майбутніх матчів збірної України
Воротар Полісся Євген Волинець висловився про свій дебютний виклик до збірної України та поділився очікуваннями від майбутніх матчів.
Футболіст поспілкувався з пресслужбою УАФ.
"Дуже приємно було отримати виклик. Перед грою з Металістом 1925 Гуцуляк сказав, що у групу надіслали список викликаних футболістів, а згодом це підтвердив адміністратор. У клубі привітали, але нічого особливого.
Мандражу немає, а очікування – досягти результату. Це єдине, що нас зараз цікавить", – розповів Волинець.
13 листопада українці зіграють на виїзді з Францією, а 16 листопада приймуть Ісландію. Наразі національна команда набрала сім очок у групі D європейської кваліфікації на чемпіонат світу-2026 та посідає другу сходинку у квартеті.
