Волинець поділився очікуваннями від майбутніх матчів збірної України

Воротар Полісся Євген Волинець висловився про свій дебютний виклик до збірної України та поділився очікуваннями від майбутніх матчів.

Футболіст поспілкувався з пресслужбою УАФ.

"Дуже приємно було отримати виклик. Перед грою з Металістом 1925 Гуцуляк сказав, що у групу надіслали список викликаних футболістів, а згодом це підтвердив адміністратор. У клубі привітали, але нічого особливого.



Мандражу немає, а очікування – досягти результату. Це єдине, що нас зараз цікавить", – розповів Волинець.