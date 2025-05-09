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Динамо зіграло внічию з Поліссям: огляд матчу УПЛ

Олександр Булава — 9 травня 2025, 20:57
Динамо зіграло внічию з Поліссям: огляд матчу УПЛ
ФК Динамо

Київське Динамо зіграло на виїзді внічию з житомирським Поліссям у 28 турі Української Прем'єр-ліги.

Огляд матчу

Команди створили обмаль моментів у грі та у підсумку звели гру внічию.

Динамо лідирує в турнірній таблиці УПЛ за два тури до фінішу з 68 очками в активі. Наразі перевага над Олександрією складає 5 пунктів, проте команда Руслана Ротаня свій матч ще не зіграла. Полісся з 44 балами піднялось на четверту сходинку.

Чемпіонат України – УПЛ
28 тур, 9 травня

Полісся (Житомир) – Динамо (Київ) 0:0

Полісся: Волинець, Тейлор (Хадрой, 46), Чоботенко, Сарапій, Назаренко (Гонсалвеш, 69 (Йосефі, 88)), Гуцуляк, Андрієвський, Бабанко, Брістрич (Караман, 69), Крушинський, Батіста

Динамо: Нещерет, Тимчик, Біловар, Попов (Михавко, 75), Дубінчак, Михайленко, Шапаренко, Ярмоленко (Волошин, 75), Буяльський (Піхальонок, 74), Кабаєв, Ванат

Попередження: 78 Хадрой – 68 Ванат, 70 Попов, 90+1 Дубінчак

Нагадаємо, у стартовому матчі туру донецький Шахтар зіграв внічию із Зорею.

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