Динамо зіграло внічию з Поліссям: огляд матчу УПЛ
Київське Динамо зіграло на виїзді внічию з житомирським Поліссям у 28 турі Української Прем'єр-ліги.
Огляд матчу
Команди створили обмаль моментів у грі та у підсумку звели гру внічию.
Динамо лідирує в турнірній таблиці УПЛ за два тури до фінішу з 68 очками в активі. Наразі перевага над Олександрією складає 5 пунктів, проте команда Руслана Ротаня свій матч ще не зіграла. Полісся з 44 балами піднялось на четверту сходинку.
Чемпіонат України – УПЛ
28 тур, 9 травня
Полісся (Житомир) – Динамо (Київ) 0:0
Полісся: Волинець, Тейлор (Хадрой, 46), Чоботенко, Сарапій, Назаренко (Гонсалвеш, 69 (Йосефі, 88)), Гуцуляк, Андрієвський, Бабанко, Брістрич (Караман, 69), Крушинський, Батіста
Динамо: Нещерет, Тимчик, Біловар, Попов (Михавко, 75), Дубінчак, Михайленко, Шапаренко, Ярмоленко (Волошин, 75), Буяльський (Піхальонок, 74), Кабаєв, Ванат
Попередження: 78 Хадрой – 68 Ванат, 70 Попов, 90+1 Дубінчак
Нагадаємо, у стартовому матчі туру донецький Шахтар зіграв внічию із Зорею.