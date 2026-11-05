Капітана збірної Кабо-Верде виправдали у справі про зґвалтування: заявницю судитимуть за брехню

Капітана збірної Кабо-Верде Раяна Мендіша виправдали у справі про зґвалтування.

Про це повідомляє The Athletic.

Такого висновку дійшла поліція Нової Зеландії. Натомість 40-річну жінку, яка заявила правоохоронним органам про скоєний злочин, звинуватили у наданні неправдивих показань.

Цю інформацію також підтверджує Кабо-вердійська федерація футболу. За даними організації, футболіста було повністю виправдано, а жінку будуть судити за статтею 111.1 Кримінального кодексу Нової Зеландії за надання неправдивих свідчень.

Вона має з'явитися в окружному суді Окленда 10 листопада.

Зауважимо, що наразі 36-річний вінгер виступає у марокканському клубі Беркан.

Загалом протягом кар'єри кабовердієць захищав кольори французьких Гавра та Лілля, англійського Ноттінгем Форест, команд з ОАЕ (Шарджа, Аль-Наср), а також низки турецьких клубів, зокрема Кайсеріспора, Карагюмрюка, Коджаеліспора та Игдира.

Варто зазначити, що Мендіш є найкращим бомбардиром в історії збірної Кабо-Верде. У футболці "синіх акул" гравець провів 103 матчі, у яких відзначився 22 голами та віддав 10 асистів.

У складі збірної поїхав на цьогорічний чемпіонат світу, де забив 1 м'яч та вилетів разом із командою в 1/16 фіналу, поступившись Аргентині в екстратаймах (2:3).