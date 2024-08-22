Поліція розповіла деталі аварії Поворознюка та яке може бути покарання

Напередодні президент Інгульця Олександр Поворознюк потрапив у ДТП по дорозі на матч третього етапу Кубку України Пробій — Інгулець (4:2 по пенальті). Аварія трапилась поблизу Івано-Франківська.

В ексклюзивному коментарі Чемпіону керівник сектору комунікації поліції в області Андрій Яцків повідомив деталі інциденту.

За його словами, на Поворознюка був складений протокол за 124 статтею КУпАП (Порушення ПДР, що спричинило пошкодження транспортних засобів). За цією статтею йому загрожує штраф у розмірі п’ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (850 грн) або позбавлення прав на строк від шести місяців до одного року.

Проте якщо він скористався правом спільно скласти повідомлення про цю пригоду та його цивільно-правова відповідальність була застрахована, то він звільняється від адміністративної відповідальності за це порушення.

Також Яцків повідомив, що Поворознюк не був у стані алкогольного сп'яніння, і аварія обійшлася без постраждалих. ДТП сталося через те, що Олександр не впорався з керуванням.

На фотографіях, які президент Інгульця виклав у соцмережі, видно, що на пасажирському сидінні стоїть заглушка для паска безпеки. За це також передбачене покарання за умови, що був складений протокол щодо даного порушення.

53-річний Поворознюк є генеральним директором ТОВ "Агрофірма П'ятихатська" та власником футбольного клубу "Інгулець".

Нагадаємо, 20 квітня 2021 року в офісному приміщенні селища Петрового, в якому перебував Олександр Поворознюк, стався вибух. Здетонувала граната, яку з собою приніс один із партнерів бізнесмена. Одна людина загинула.