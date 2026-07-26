Слідчі дії в клубі Сватка: ФБР та поліція розслідують справу про сексуальне насильство в академії Остіна

Певна кількість гравців академії американського клубу МЛС Остін перебуває під слідством через підозру в сексуальному насильстві.

Про це повідомляє The Guardian.

Як зазначається, ця справа стосується можливих нелегальних взаємодій між футболістами академії. Деякі сім'ї футболістів особисто повідомили про ці інциденти керівництво клубу.

Офіційні речники поліції не підтверджують, але й не спростовують факт цього розслідування. За даними з анонімних джерел The Guardian було доведено існування кримінального впровадження.

Крім того, за даними видання, Федеральне бюро розслідувань (ФБР) відвідувало тренувальний центр Остіна для проведення опитувань.

The Guardian відправило запит до американського клубу, й отримало відповідь, у якій вказується, що про ці ймовірні злочини стало відомо ще в грудні 2025 року. Також у заяві інформується, що Остін та ліга МЛС співпрацюють з правоохоронними органами та вжили заходів, щоб забезпечити безпеку своїм вихованцям.

"У грудні 2025 року нам стало відомо про звинувачення у неналежній поведінці між підлітками, що мали місце серед групи гравців академії. Дізнавшись про ці проблеми від стурбованих сімей вихованців академії, академія Остін ФК вжила негайних заходів".

"Ми продовжуємо повною мірою співпрацювати з правоохоронними органами в межах триваючого розслідування. Протягом усього цього процесу Академія Остін ФК та МЛС вживали рішучих заходів, керуючись нашою непохитною відданістю здоров'ю, безпеці та благополуччю наших юних гравців, і продовжуватимуть це робити".

Як стверджується, деяких гравців молодіжної системи "зелених" вже було відсторонено від клубу, проте представників персоналу ця справа ніяк не торкнулася, й вони залишилися на своїх місцях.

Нагадаємо, що за Остін виступає український центральний захисник Олександр Сваток. Додамо, що в березні цього року оборонець відзначився автоголом.