Поліція Естонії хотіла затримати гравця збірної Ізраїлю через його слова про Росію

Естонська поліція хотіла допитати капітана збірної Ізраїлю Елі Даса щодо проросійських висловлювань напередодні матчу з національною командою Естонії.

Про це повідомляє Ynetnews.com.

Даса на клубному рівні виступає за московське Динамо, в яке він перейшов у вересні 2022 року.

Коли Елі запитали про гру в цій країні, він відповів: "Я вважаю себе моральною людиною. Я вдячний за роки, проведені в Росії, пишаюся тим, що граю там, і пишаюся своєю командою".

Його коментарі викликали негативну реакцію в Естонії, яка має напружений кордон з Росією та голосно критикує Москву через вторгнення в Україну.

Під час матчу естонські вболівальники висловлювали своє несхвалення, освистуючи Дасу щоразу, коли він торкався м'яча. На трибунах також було розміщено банер, спрямований проти Даси, з літерою "D" в його імені, виділеною червоним кольором. Представник УЄФА наказав прибрати знак, і його було знято.

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За даними Ізраїльської футбольної асоціації, двоє естонських поліцейських прибули до готелю команди з наміром взяти свідчення у Даси. Однак захиснику порадили залишатися у своєму номері та не йти до вестибюля готелю.

Голова Ізраїльської футбольної асоціації Шино Зуарец втрутився, поспілкувавшись з головою Естонської футбольної асоціації, посадовцями УЄФА та місцевою владою. Зрештою, поліцейські пішли, не допитавши Дасу.

Сам матч завершився перемогою Ізраїлю над господарями з рахунком 3:1.

Нагадаємо, нещодавно пішов у засвіти хавбек збірної Ізраїлю Гаді Кінда.