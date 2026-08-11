Хотів поцілувати дівчину на презентації, але вона втекла: футболіст потрапив у незручну ситуацію

Уругвайський нападник Лусіано Родрігес опинився в центрі уваги зовсім не через свій трансфер. Під час презентації новачка Крузейро футболіст потрапив у дуже незручну ситуацію зі своєю дівчиною Антонелою Чіавальєю.

23-річний форвард нещодавно приєднався до бразильського гранда на правах оренди із саудівського Неома. Під час офіційної фотосесії Родрігес позував разом із коханою перед камерами.

У якийсь момент футболіст вирішив поцілувати дівчину, однак саме тоді сталося несподіване. Чіавалья раптово вислизнула з його обіймів та відійшла вбік, залишивши Родрігеса буквально з простягнутими руками.

Футболіст явно не очікував такого розвитку подій. Він ніяково почухав потилицю та зробив вигляд, ніби нічого особливого не сталося. Щоправда, камери вже зафіксували курйозний момент.

Відео швидко розлетілося соціальними мережами, а користувачі почали активно обговорювати поведінку пари. Через резонанс Антонела навіть була змушена пояснити ситуацію та запевнити, що між ними немає жодного конфлікту.

Раніше повідомлялося, що в Уругваї під час футбольного матчу м'яч, вилетівший зі стадіону, спричинив ДТП.