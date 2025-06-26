Погба завершує перехід у Монако – джерело
Колишній футболіст туринського Ювентуса та Манчестер Юнайтед Поль Погба завершує перехід в Монако.
Про це повідомив інсайдер Фабріціо Романо.
32-річний гравець прибуде у Монако для проходження медичного огляду та підписання контракту з клубом.
Перехід відбудеться на правах вільного агента. Француз підпише дворічний контракт - до літа 2027 року.
Нагадаємо, Поль не виходив на поле із серпня 2023 року, після чого отримав дискваліфікацію за допінг. Термін її дії завершився у березні поточного року, проте хавбек досі не може знайти собі новий клуб, залишаючись у статусі вільного агента.
Протягом своєї кар’єри Погба виступав за Ювентус і Манчестер Юнайтед. У період з 2012 до 2022 року провів 91 матч за збірну Франції та відзначився у них 11 голами. У складі команди Дідьє Дешама став чемпіоном світу 2018 року.
Раніше повідомлялось, що Погба отримав пропозицію з Саудівської Аравії.