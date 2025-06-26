Погба завершує перехід у Монако – джерело

Колишній футболіст туринського Ювентуса та Манчестер Юнайтед Поль Погба завершує перехід в Монако.

Про це повідомив інсайдер Фабріціо Романо.

32-річний гравець прибуде у Монако для проходження медичного огляду та підписання контракту з клубом.

Перехід відбудеться на правах вільного агента. Француз підпише дворічний контракт - до літа 2027 року.

🚨🇲🇨 Paul Pogba has arrived tonight in Monaco for medical tests and contract signing on deal until June 2027.



Pogba + Ansu Fati, confirmed. ✅✅ pic.twitter.com/uWQeSyRrcd — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) June 26, 2025

Нагадаємо, Поль не виходив на поле із серпня 2023 року, після чого отримав дискваліфікацію за допінг. Термін її дії завершився у березні поточного року, проте хавбек досі не може знайти собі новий клуб, залишаючись у статусі вільного агента.

Протягом своєї кар’єри Погба виступав за Ювентус і Манчестер Юнайтед. У період з 2012 до 2022 року провів 91 матч за збірну Франції та відзначився у них 11 голами. У складі команди Дідьє Дешама став чемпіоном світу 2018 року.

Раніше повідомлялось, що Погба отримав пропозицію з Саудівської Аравії.