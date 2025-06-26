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Погба завершує перехід у Монако – джерело

Олександр Булава — 26 червня 2025, 23:43
Погба завершує перехід у Монако – джерело
Поль Погба
Getty Images

Колишній футболіст туринського Ювентуса та Манчестер Юнайтед Поль Погба завершує перехід в Монако.

Про це повідомив інсайдер Фабріціо Романо.

32-річний гравець прибуде у Монако для проходження медичного огляду та підписання контракту з клубом.

Перехід відбудеться на правах вільного агента. Француз підпише дворічний контракт - до літа 2027 року.

Нагадаємо, Поль не виходив на поле із серпня 2023 року, після чого отримав дискваліфікацію за допінг. Термін її дії завершився у березні поточного року, проте хавбек досі не може знайти собі новий клуб, залишаючись у статусі вільного агента.

Протягом своєї кар’єри Погба виступав за Ювентус і Манчестер Юнайтед. У період з 2012 до 2022 року провів 91 матч за збірну Франції та відзначився у них 11 голами. У складі команди Дідьє Дешама став чемпіоном світу 2018 року.

Раніше повідомлялось, що Погба отримав пропозицію з Саудівської Аравії.

Чемпіонат Франції, Ліга 1 Монако Поль Погба

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