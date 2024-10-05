Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Футбол

Погба покине Ювентус попри скорочення терміну дискваліфікації – джерело

Андрій Яросименко — 5 жовтня, 10:30
Погба покине Ювентус попри скорочення терміну дискваліфікації – джерело
Getty images

Французький півзахисник Поль Погба покине італійський Ювентус попри суттєве скорочення терміну дискваліфікації.

Про це повідомляє інсайдер Ніколо Скіра.

За його інформацією, француз не входить у плани клубу, тому вже зараз агенти Погба активно працюють на ринку, щоб мати змогу підписати контракт по завершенню терміну дискваліфікації.

Зазначається, що 31-річним гравцем цікавляться клуби чемпіонату Саудівської Аравії та МЛС.

Француз з 11 вересня 2023 року був відсторонений від футболу через провалений тест на допінг. А у лютому 2024 національний антидопінговий трибунал Італії дискваліфікував гравця на 4 роки.

Наразі у гравця діє контракт із Ювентусом. За даними Transfermarkt, він чинний до 30 червня 2026 року. Раніше повідомлялося, що "стара синьйора" роздумує над розірванням угоди з Погба.

Саудівська Аравія Ювентус Поль Погба Збірна Франції з футболу МЛС

Саудівська Аравія

Сміх і гріх: Колишній гравець Манчестер Сіті не дав пробити пенальті новачку, щоб самому схибити
До старих друзів: Рамос близький до переходу в клуб з Саудівської Аравії
Зірка Реала не спішить ухвалювати рішення щодо переходу в Саудівську Аравію
Провідний гравець Роми залишиться в клубі
Клуб із Саудівської Аравії запропонував Вінісіусу шалену зарплату

Останні новини