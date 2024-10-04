CAS суттєво скоротив дискваліфікацію Погба – Daily Mail

Спортивний арбітражний суд скоротив дискваліфікацію 31-річного півзахисника Ювентуса Поля Погба з 4 років до 18 місяців.

Про це повідомляє Daily Mail.

Зазначається, що в остаточному рішенні CAS було підтверджено, що футболіст прийняв заборонені речовини ненавмисно. Тож він зможе повернутися до змагань вже у березні 2025 року. Також було скасовано штраф у 5 тисяч євро.

Француз з 11 вересня 2023 року був відсторонений від футболу через провалений тест на допінг. А у лютому національний антидопінговий трибунал Італії дискваліфікував гравця на 4 роки.

Наразі у гравця діє контракт із туринським Ювентусом. За даними Transfermarkt, він чинний до 30 червня 2026 року. Раніше повідомлялося, що "стара синьйора" роздумує над розірванням угоди з Погба.