Так Корінтіансу, ні ескорт-агентству: Погба відкритий до переїзду в Бразилію

Вільний агент Поль Погба близький до того, щоб продовжити свою кар'єру в Корінтіансі.

Про це повідомляє Goal з посиланням на журналіста Лукаса Спозіто.

Кілька тижнів тому 31-річного француза почали пов'язувати з різними клубами після того, як він домовився з Ювентусом про дострокове припинення співпраці.

Одним з таких був Корінтіанс, який мав сумніви щодо запрошення гравця через його зарплату.

Проте з бразильським клубом зв'язалося одне ескорт-агентство, яке запропонувало співпрацю: агентство готове платити близько 500 тисяч фунтів на місяць в якості зарплати Погба.

За інформацією джерела, бразильці не готові погодитися на таку співпрацю, бо вони не хочуть, щоб клуб асоціювався з таким "бізнесом".

Незважаючи на це Корінтіанс та Погба ведуть переговори, адже півзахисник відкритий до можливості пограти за океаном.

Поль Погба зможе почати тренуватися у новій команді вже в січні, проте грати за неї він зможе не раніше березня. Так сталося в результаті того, що його 4-річна дискваліфікація була скорочена до 18 місяців.