Так Корінтіансу, ні ескорт-агентству: Погба відкритий до переїзду в Бразилію
Вільний агент Поль Погба близький до того, щоб продовжити свою кар'єру в Корінтіансі.
Про це повідомляє Goal з посиланням на журналіста Лукаса Спозіто.
Кілька тижнів тому 31-річного француза почали пов'язувати з різними клубами після того, як він домовився з Ювентусом про дострокове припинення співпраці.
Одним з таких був Корінтіанс, який мав сумніви щодо запрошення гравця через його зарплату.
Проте з бразильським клубом зв'язалося одне ескорт-агентство, яке запропонувало співпрацю: агентство готове платити близько 500 тисяч фунтів на місяць в якості зарплати Погба.
За інформацією джерела, бразильці не готові погодитися на таку співпрацю, бо вони не хочуть, щоб клуб асоціювався з таким "бізнесом".
Незважаючи на це Корінтіанс та Погба ведуть переговори, адже півзахисник відкритий до можливості пограти за океаном.
Поль Погба зможе почати тренуватися у новій команді вже в січні, проте грати за неї він зможе не раніше березня. Так сталося в результаті того, що його 4-річна дискваліфікація була скорочена до 18 місяців.