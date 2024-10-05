Погба: Нарешті кошмар закінчився

Французький півзхасник Поль Погба відреагував на рішення Спортивного арбітражного суду суттєво скоротити його дискваліфікацію.

Слова одного з найбільш епатажних гравців сучасності наводить Фабріціо Романо.

"Нарешті кошмар закінчився і з нетерпіння чекаю на той день, коли я знову зможу слідувати за своїми мріями. Я завжди заявляв, що ніколи свідомо не порушував антидопінгові правила, я граю чесно... І я хочу подякувати Арбітражному суду, який почув мої пояснення.

Це був надзвичайно складний період у моєму житті, адже все, заради чого я так наполегливо працював, було поставлено на паузу. Ще раз дякую за всю любов та підтримку. Не можу дочекатися повернення на поле!" – сказав Погба.