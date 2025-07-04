В Монако назвали терміни повернення Погба в гру

Спортивний директор Монако Тіаго Скуро заявив, що зірковий новачок команди Поль Погба повернеться в гру не раніше ніж через три місяці.

Скуро цитує L’Equipe.

"Нам потрібно бути реалістичними та чесними. Ми очікуємо, що процес відновлення його кондицій займе три місяці. Коли ви дивитеся по телебаченню, спорт найвищого рівня може здатися легким. Але треба усвідомлювати, інтенсивність якого рівня він вимагає. Монако – одна із найбільш інтенсивних команд Ліги 1 і Європи. Тому наші гравці повинні бути в дуже хорошій фізичній формі, щоби бути на полі. Наше завдання – дати їм можливість вийти на цей рівень", – заявив Скуро.

Нагадаємо, наприкінці червня Погба перейшов у Монако на правах вільного агента. Через допінгову дискваліфікацію 32-річний півзахисник не грав з серпня 2023 року. Термін дії відсторонення завершився у березні поточного року.