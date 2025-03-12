Погба запропонував свої послуги мадридському Атлетико, але є дві умови

Півзахисник Поль Погба запропонував свої послуги мадридському Атлетико.

Про це повідомляє Fichajes.

За інформацією джерела, клуб вивчає варіант підписання ексгравця Ювентуса та Манчестер Юнайтед, але лише в тому випадку, якщо його фінансові запити виявляться прийнятними.

Важливим чинником є фізична форма футболіста, який не грав протягом 18 місяців.

Раніше повідомлялося, що Погба виявляв інтерес до переходу до Марселя. Півзахисник відбув дискваліфікацію та тепер може відновити кар'єру.

Також стало відомо, що 31-річний француз відмовив російському клубу.