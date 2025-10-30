Тренер Монако розповів, коли може дебютувати Погба

Головний тренер Монако Себастьян Поконьолі розповів, що французький новачок команди Поль Погба може дебютувати вже в суботу в матчі проти ФК Париж.

Слова наставника цитує Chemss Belgacem.

Погба тренується в загальній групі вже кілька тижнів.

"На цей момент все йде добре, я очікую, що найближчим часом ми зможемо знову побачити його в складі команди", – сказав Поконьолі.

Поль приєднався до Монако влітку 2025 року, однак досі не дебютував за команду. Нагадаємо, що у Погба на початку жовтня були проблеми зі стегном.

Також півзахисник виступав за Ювентус, Манчестер Юнайтед та Гавр. Однак попередні сезони був дискваліфікований через допінг.

Раніше Погба зробив спільне фото з російськими бійцями UFC.